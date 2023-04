Glutamat & Co. Hinter diesen Namen verstecken sich Geschmacksverstärker

Was ist Glutamat?

Glutamat, genauer Natriumglutamat, ist eine Aminosäure, die in vielen Lebensmitteln vorkommt. "Bei Natriumglutamat weiß man, dass das ein Geschmacksverstärker ist und den gibt es ja natürlicherweise auch in Lebensmitteln. Also Parmesan oder Tomaten haben manchmal deutlich mehr Glutamat als ein Päckchen Suppe", sagt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Auch in Eiern oder Rindfleisch ist Glutamat enthalten.