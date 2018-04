Schlechte Thermik für Penzbergrer Gleitschirmflieger am Blomberg abgestürzt und schwer verletzt

Der erfahrene Gleitschirmflieger aus Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau startete um 14:45 Uhr am Nordstartplatz des Blomberges und blieb kurz nach dem Start mit dem rechten Rand seines Gleitschirms am Windsack des Startplatzes hängen. Der Schirm drehte sich daraufhin ein und der Gleitschirmflieger stürzte in unmittelbarer Nähe der Sesselbahn aus ca. 20 Metern Höhe in steiles Gelände ab.

Bergwacht Bad Tölz kümmerte sich um den Schwerverletzten

Der schwer verletzte Mann wurde von der Bergwacht Bad Tölz erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Murnau geflogen.