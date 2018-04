Dächer abgedeckt Gewitterfront sorgt für Schäden in Unterfranken

Eine Gewitterfront hat gestern Nachmittag in Unterfranken für einige Schäden gesorgt. Schwerpunkt war die Gegend rund um Gerolzhofen. Dächer wurden abgedeckt, Bäume fielen um. Vor allem die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun.

In Oberschwarzach (Landkreis Schweinfurt) hat der Wind 14 Dächer von Wohnhäusern und Scheunen teilweise abgedeckt. 20 Feuerwehrleute aus Oberschwarzach und Gerolzhofen waren im Einsatz. In Unsleben (Lkr. Rhön-Grabfeld) ist ein Blechdach davongeflogen und auf einer Bahnstrecke gelandet. Die Feuerwehr musste die Reste von den Gleisen ziehen. Einige Straßen weiter ist eine Garage teilweise eingestürzt. In Sommerach (Lkr. Kitzingen) ist ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt und hat kurzzeitig für Stromausfall gesorgt.