Gewitter Regenschirm Darf ich bei Gewitter meinen Regenschirm benutzen?

Blitze mögen das Metall in Regenschirmen

Blitze auf freiem Feld

Auch wenn Sie vom Gewitter überrascht werden und einen Schirm dabeihaben, sollten Sie lieber Schutz z. B. in einem Gebäude mit Blitzableiter suchen. In freiem Gelände legen Sie den Regenschirm in einiger Entfernung von sich ab. Schutz vor Blitz finden Sie dort, wenn Sie sich hinhocken, die Beine geschlossen halten und die Knie umfassen. So sind Sie so klein wie möglich. Wie das geht, sehen Sie im Video.