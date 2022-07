Jetzt mitmachen! Gewinnen Sie ein VIP-Paket für die European Championships Munich 2022

BAYERN 1 verschenkt 5 VIP-Pakete für die European Championships Munich 2022. Sie und ihre drei Begleitpersonen sichern sich mit einem Gewinn nicht nur vier Tickets für die Wettkämpfe im Turnen oder in der Leichtathletik, sondern gewinnen zusätzlich noch eine Übernachtung in einem der 11 Leonardo Hotels in München und reservierte Sitzplätze mit besten Blick auf der Tribüne an der Central Stage . Neben den sportlichen Highlights bieten die European Championships Munich 2022 auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Am 20. August rocken unter anderem Alphaville die Bühne.