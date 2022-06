Gewichtszunahme im Sommer Warum haben wir im Sommer weniger Appetit und nehmen trotzdem zu?

Warum verbrennen wir im Sommer weniger Kalorien?

Wenn es jetzt draußen schon sehr heiß ist, dann muss sich der Körper nicht mehr so anstrengen, um auf die erwähnten 36,6 Grad zu kommen. Das heißt also, die Sommertemperatur ist so eine gewisse Energiesparsituation für den Organismus, weil eben weniger Energie produziert werden muss um in jeder Körperzelle die Körpertemperatur herzustellen. Das hilft dem Organismus und dadurch spart er Energie, so Prof. Dr. Ingo Froböse weiter.