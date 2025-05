Gewaltfreie Kommunikation Wenn der Partner Kritik immer falsch versteht

Ob in der Ehe, mit den Eltern oder den erwachsenen Kindern – Meinungsverschiedenheiten sind in engen Beziehungen an der Tagesordnung. Wie dabei mit Kritik umgegangen wird und ob eine kleine Anmerkung gleich im Streit endet, haben wir meist selbst in der Hand. Die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir uns von unserem Gegenüber verstanden und wertgeschätzt fühlen.

Wir haben mit der Münchner Psychologin Sonya Anders gesprochen, die in ihrer Praxis auch Paare behandelt und dabei viel mit der Gewaltfreien Kommunikation arbeitet.

Was versteht man unter Gewaltfreier Kommunikation (GFK)?

GFK ist ein vom US-Psychologen Marshall Rosenberg entwickelter Kommunikations- und Konfliktlösungsprozess, der auf Ich-Botschaften setzt. Es geht darum, im alltäglichen Miteinander, ganz besonders aber in Auseinandersetzungen, Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken, ohne den anderen anzugreifen. Das Ziel der GFK ist eine offene und bessere Kommunikation, erklärt die Psychologin. Also beispielweise weg von "Du hast mich verletzt", hin zu "Ich fühle mich verletzt".

Wie funktioniert Gewaltfreie Kommunikation?

Laut Anders geht es darum, bei den eigenen Empfindungen zu bleiben und auf direkte Anschuldigungen zu verzichten. Vier Schritte gilt es dabei zu beachten:

1. Was habe ich beobachtet

2. Wie fühle ich mich dabei

3. Mein Wunsch

4. Wie können wir das erreichen

Zu Beginn beschreibe ich meine Beobachtung, beispielsweise: "Ich habe heute Morgen deine Socken auf dem Boden liegen sehen", um dann mitzuteilen, wie ich mich dabei fühle: "Wenn du deine Sachen rumliegen lässt, obwohl du weißt, wie wichtig mir Ordnung ist, fühle ich mich nicht wertgeschätzt". Dann kann ich noch einen Wunsch anbringen, also zum Beispiel "Mir wäre es sehr wichtig, dass wir in die gleiche Richtung arbeiten und beide gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Wohnung sauber bleibt." Effektiv ist es, danach die Frage nach dem Wie zu stellen. Also etwa: "Hast du eine Idee, wie wir das künftig besser machen können?"

So habe ich meine Kritik angebracht, ohne den anderen direkt zu beschuldigen und in eine Verteidigungshaltung zu zwingen. Denn wer das Gefühl hat, durch direkte Vorwürfe angegriffen zu werden, der hat das Bedürfnis, sich zu verteidigen.

Was, wenn mein Gegenüber Kritik immer falsch versteht?

Sobald wir das Gefühl haben, angegriffen zu werden, gehen wir in den Verteidigungsmodus. Wenn Ihr Gegenüber also ganz schnell das Bedürfnis hat, sich verteidigen zu müssen, so ist es ganz besonders wichtig, wertschätzend zu argumentieren und in Ich-Botschaften zu sprechen. Sonya Anders betont, dass man auch immer im Hinterkopf behalten sollte:

"Menschen haben positive Absichten und versuchen ein Bedürfnis zu erfüllen. Sie versuchen nicht, mich zu ärgern." Sonya Anders

Empathie ist hier das Zauberwort. Indem ich also verstehe, was der oder die andere beabsichtigt, nimmt mir das schon den Wind aus den Segeln.

Wie kann Gewaltfreie Kommunikation meine Beziehung bereichern?

Wenn man gewaltfrei miteinander kommuniziert, fühlt man sich vom anderen gesehen, erklärt Sonya Anders. Außerdem haben negative Gefühle, wie Wut, keine Chance sich anzustauen und auf Dauer Probleme zu machen. Indem ich meine Bedürfnisse klar benenne, behandle ich mich auch selbst wertschätzend.

Wie kann ich Gewaltfreie Kommunikation in meiner Beziehung etablieren?

Die Psychologin rät, den wertschätzenden Umgang miteinander in regelmäßigen Gesprächs-Dates zu üben. Klare Regeln sorgen dafür, dass wir uns an diese Form der Kommunikation gewöhnen. In den möglichst wöchentlichen Dates hat jede Partnerin und jeder Partner fünf Minuten Gesprächszeit, in denen er oder sie drei positive und zwei negative Dinge aus der vergangenen Woche berichten kann, die die gemeinsame Beziehung betreffen. In diesen fünf Minuten darf man sein Gegenüber nicht unterbrechen.

Zum einen lernen wir so das Zuhören. Denn oft unterbrechen wir einander nämlich im alltäglichen Gespräch ganz automatisch. Zum anderen sind auch schwierige Punkte leichter anzunehmen, wenn auch Positives gesehen wird.

Was, wenn ich immer wieder in alte Muster zurückfalle?

Die Psychologin schlägt vor, in der Wohnung kleine Merkhilfen anzubringen und so sich selbst und den anderen daran zu erinnern, dass man gewaltfrei miteinander kommunizieren will.

Manchmal hilft es auch, nicht gleich alles auszudiskutieren. Vieles, was einen im Alltag stört, kann besser in einem ruhigen Moment angesprochen werden, wenn die erste Wut verflogen ist – zum Beispiel beim wöchentlichen Gesprächs-Date.

Oft kann es aber auch schon zu einer Veränderung in der Beziehung führen, wenn eine Person achtsam und wertschätzend kommuniziert. Das führt dazu, dass wir es auch dem Gegenüber leichter machen, die eigene Kommunikation ebenso zu verändern.

Die Strategie "Wer fragt, der führt" kann auch eine Gewaltfreie Kommunikation in Frageform etablieren, indem man sich nach den Gefühlen seines Gegenübers erkundigt: "Wie fühlst du dich denn gerade? Du klingst, als wärst du unglaublich wütend." Hier hole ich mein Gegenüber schon ab, auch, wenn das gerade gar nicht gewaltfrei kommuniziert.

Kann jeder Gewaltfreie Kommunikation lernen?

"Die größte Voraussetzung ist, dass beide die Kommunikation verbessern wollen." Sonya Anders

Allerdings gibt es auch Beziehungen, so Anders, die nicht (mehr) kompatibel sind. Wenn man trotz Bemühungen über einen langen Zeitraum unglücklich ist, so sollte man diese auch überdenken. Auch Menschen, die ein Trauma erlitten haben oder unter einer Persönlichkeitsstörung leiden, können unter Umständen nicht gewaltfrei kommunizieren, sagt Anders.

"Wir selbst sind für unser Glück verantwortlich. Und nicht dafür, jemand anderen zu ändern." Sonya Anders

