Geschmorte Zwiebeln Feines Rezept für Schmorzwiebeln

BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann meldet sich aus New York mit zwei richtig feinen Rezepten für Schmorzwiebeln.

Geschmorte Zwiebeln aus dem Ofen

Zutaten

Zubereitung geschmorte Scharlotten

Eine Auflaufform etwa daumenhoch mit grobem Meersalz füllen, bis der Boden gut bedeckt ist. Die Schalotten in der Schale auf das Meersalz setzen und bei 160 Grad Umluft etwa 50 Minuten im Backofen garen. Anschließend aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen, Schalotten am Strunk abschneiden und die weich geschmorten Schalotten vorsichtig aus der Schale drücken. Kräuterblättchen von den Zweigen zupfen und fein schneiden.

Die geschmorten Schalotten halbieren, in einer Pfanne mit aufschäumender Butter schwenken, die Kräuter zugeben, gut durchschwenken, mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und als Beilage servieren.

Rezept für geschmorte Zwiebeln

Zutaten

Zubereitung klassisch geschmorte Zwiebeln

Das innere der Zwiebeln nun in kleine Würfel schneiden. Den Strunk vom Spitzkohl entfernen und den Kohl ebenfalls (wie Bayrisch Kraut) klein schneiden.

Die Zwiebelwürfel mit etwas Öl in einem Bräter auf dem Herd glasig anschwitzen, das Kraut zugeben, ebenfalls mit anschwitzen, mit Salz und etwas gemahlenem Kümmel würzen, mit Malzbier ablöschen und kurz einkochen lassen. Anschließend mit der Brühe auffüllen, aufkochen, die gefüllten Zwiebeln hineinsetzen und in der mittleren Schiene des auf 160 Grad Umluft vorgeheizten Backofens ca. 25 bis 30 Minuten schmoren. Anschließend die Zwiebeln vorsichtig aus dem Bräter nehmen, den Senf in das geschmorte Kraut einrühren und ggf. nochmals etwas Salz und Pfeffer abschmecken.