Geschmack Veränderung Deshalb probieren wir Essen heute wieder, das wir als Kind verabscheut haben

Geschmack ist mehr als Schmecken

Warum lieben Kinder Süßes?

Schon im Mutterleib beginnt unser Verhältnis zum Geschmack: Das Fruchtwasser schmeckt leicht süßlich, ebenso die Muttermilch. Babys verbinden den süßen Geschmack intuitiv mit Geborgenheit. Kein Wunder also, dass Kinder Süßes lieben. Auch die Evolution spielt hier eine Rolle. Süße deutet auf Reife und hohen Energiegehalt hin und wird daher biologisch postitiv bewertet. Ähnlich verhält es sich mit Salzigem, das häufig ein Indiz für einen hohen Mineralstoffgehalt ist. Anders sieht es bei Bitterem oder Saurem aus: Diese Geschmacksrichtungen sind evolutionär mit Gefahr verbunden – unreife Früchte, verdorbene Speisen oder Gift. Unsere natürliche Abneigung schützt uns also. Die angeborenen Geschmacksvorlieben sind Teil eines biologischen Sicherheitsprogramms. Interessant: Auch die Ernährung der Mutter während Schwangerschaft und Stillzeit beeinflusst, welche Aromen dem Kind später vertraut sind und welche es natürlicherweise vorzieht.

Geschmack lernen und verändern

Auch kulturelle und soziale Einflüsse spielen eine Rolle: Wer mit scharfer Küche aufwächst, gewöhnt sich früh an Chili & Co. Kinder übernehmen Essgewohnheiten oft von den Eltern oder ihrem Umfeld. Durch all diese Einflüsse entwickelt sich mit dem Älterwerden schleichend eine größere Offenheit gegenüber komplexeren Aromen, wie etwa Saurem und Bitterstoffen. Der erste Kaffee schmeckt vielleicht nur mit viel Zucker und Milch, später dann aber schwarz und kräftig.

Auch eigenes Kochen und bewusstes Auseinandersetzen mit den Aromen erweitert und verändert das Geschmacksbewusstsein.

Je mehr verschiedene Geschmacksrichtungen wir kennen, desto mehr vergleichen wir diese außerdem unbewusst mit den bekannten im "Geschmacksarchiv". Kinder haben in der Regel beispielsweise noch keine Abneigung gegen künstliche Geschmacksaromen. Aber wir Erwachsenen kennen den Unterschied zum Original, und wir bewerten ihn oft negativ.