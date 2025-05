Welchen Gelierzucker nehmen? Für welche Marmelade nimmt man 2:1 und wofür 3:1?

Warum gibt es unterschiedliche Arten von Gelierzucker?

Wie wirkt sich der Gelierzucker-Anteil auf die Haltbarkeit aus?

Wie unterscheiden sich die Gelierzucker?

Zunächst gibt die Bezeichnung eines Gelierzuckers Aufschluss darüber, in welchem Verhältnis man die Frucht mit dem Zucker mischen sollte – 1 zu 1, 2 zu 1 oder eben 3 zu 1. Diese drei Arten unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung aus Zucker und Geliermittel. Gelierzucker 1:1 besteht hauptsächlich aus Kristallzucker, dem wenig Geliermittel zugesetzt wird.

Was ist bei Gelierzucker 2:1 anders?

Welcher Gelierzucker passt zu welcher Marmelade?

Welchen Gelierzucker wofür?

Der mittlerweile am häufigsten verwendete Gelierzucker sei 2:1, sagt Helene Priller. Sie ist Fachlehrerin an Landwirtschaftsschule Erding in der Abteilung Hauswirtschaft. "Für fast alle Früchte, außer Steinobst, eignet sich der Gelierzucker 2:1, zumal er weniger süß ist. Es ist eine Frage des Geschmacks", sagt Priller. Sie gibt zu bedenken, dass die Gelierzucker 2:1 und 3:1 deutlich mehr Konservierungsstoffe enthalten. So sei der klassische 1:1 Gelierzucker zwar kalorienreicher, aber natürlicher.