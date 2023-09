Gegrillter Oktopus Rezept für gegrillten Oktopus

Zutaten für den gegrillten Oktopus

So bereiten Sie den gegrillten Oktopus zu

Den aufgetauten Oktopus abtropfen lassen, in einen großen Topf geben, mit Wasser großzügig bedeckt auffüllen, Lorbeer, Chili, zwei angedrückte Knoblauchzehen und einen Korken (z.B. Wein- oder Sektkorken) zugeben, mit einer Prise Salz würzen, auf dem Herd einmal aufkochen lassen und mit einer Schaumkelle den an der Wasseroberfläche entstandenen Schaum abschöpfen.

In der Zwischenzeit Rosmarinnadeln und Thymianblättchen von den Zweigen zupfen, fein hacken und in eine große Schüssel geben.

Nach dem Abkühlen den Oktopus vorsichtig aus dem Sud heben, gut abtropfen lassen, die Fangarme in Ringe schneiden, in die Schüssel mit dem Kräuteröl geben, gut marinieren und abgedeckt mehrere Stunden (am besten über Nacht) im Kühlschrank ziehen lassen.