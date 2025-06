Gefälschte Post vom Finanzamt Warum Sie dieses Schreiben getrost wegwerfen dürfen

Sie haben einen Brief vom Finanzamt bekommen und sollen einen Verspätungszuschlag für Ihre Steuererklärung 2023 von 350,11 Euro zahlen? Vorsicht! Auf den ersten Blick sieht das Schreiben zwar amtlich und offiziell aus, bei genauerem Hinsehen ist der Brief aber als Fälschung zu erkennen.

Wie erkenne ich eine Fälschung?

"Dann haben wir eine ganz kurze Zahlungsfrist. Die schreiben da zwei Tage. Das ist auch nicht normal. Also beim Finanzamt hast du normalerweise einen Monat Zeit, die Zahlungen durchzuführen."

Außerdem ist die IBAN auffällig. Statt mit einer DE für Deutschland, beginnt die IBAN im gefälschten Brief mit einer ES, was auf eine Bankverbindung in Spanien hinweist.