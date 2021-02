Gebratener Reis Rezept für gebratenen Reis mit Gemüse

Gebratener Reis Zubereitung

Den Sesam in einer beschichteten Pfanne ohne Fett, bei mittlerer Hitze, unter gelegentlichem Schwenken hellbraun rösten. Danach aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

Das Gemüse waschen, putzen und wie Wokgemüse in gröbere Streifen schneiden. Die Shiitakepilze putzen, dabei das Stielende entfernen und die Pilze ebenfalls in Streifen schneiden. Die Eier in eine kleine Schüssel aufschlagen und grob mit einer Gabel verkleppern.