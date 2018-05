Lindberg Gaststätte steht in Brand - eine Person verletzt

In Lindberg im Landkreis Regen steht eine Gaststätte in Flammen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Eine Person wurde bei dem Brand bislang verletzt. Die Löscharbeiten laufen.

Am Dachstuhl einer Gaststätte in Lindberg ist am Nachmittag ein Brand ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Demnach steht der Dachstuhl komplett in Flammen.

Feuerwehr ist mit Löschen beschäftigt

Bei dem Brand wurde bereits eine Person leicht verletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort, derzeit laufen die Löscharbeiten. Nähere Informationen zur Brandursache gibt es noch nicht. Die Polizei bittet Anwohner im Bereich um die Gaststätte um besondere Vorsicht.