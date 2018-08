Großeinsatz in Globus-Markt Gasaustritt in Neutraubling - 21 Menschen leicht verletzt

Ausgetretenes Gas in einem Globus-Markt in Neutraubling (Lkr. Regensburg) hat einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. 21 Menschen wurden leicht verletzt.

Wie ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte, hatte es gegen 16.00 Uhr einen Alarm gegeben. Die Rettungskräfte waren daraufhin mit einem Großaufgebot vor Ort, um Mitarbeiter und Kunden des Globus-Markts zu versorgen. Noch ist unklar, was den Gasalarm in dem Gebäude ausgelöst hat. Weder ein Leck noch der ausgetretene Stoff konnten am Freitagabend identifiziert werden. Nach dem sie das Gebäude mit einem großen Ventilator gelüftet hatte, konnte die Feuerwehr aber Entwarnung geben. Eine Gefahrenstoff-Messung lieferte keine Ergebnisse mehr.

100 Menschen betreut

Gegen 16.00 Uhr hatten Kunden wohl zuerst im Kassenbereich des großen Verbrauchermarktes über Übelkeit und Atembeschwerden geklagt. Die Verantwortlichen räumten den Markt daraufhin sofort. Auf dem Parkplatz davor versorgten Dutzende Polizisten, Feuerwehrmänner, Sanitäter und Notärzte über 100 aus dem Markt evakuierte Menschen.

"Es ist uns ein Rätsel"

70 Personen mussten untersucht werde, 21 von ihnen brachten Krankenwagen mit leichten Atemwegsbeschwerden vorsorglich in umliegende Kliniken. Ob sich noch klären kann, was den Großeinsatz ausgelöst hatte, ist derzeit laut Polizeisprecher Dietmar Winterberg noch unklar. "Die Messungen haben nichts mehr ergeben. Es ist uns im Moment noch ein Rätsel. Die Polizei begutachtet jetzt noch die Örtlichkeiten. Wenn sich hier nichts herausstellt, wird sich die Ursache wohl auch nicht mehr feststellen lassen", so Winterberg.

Dutzende Menschen, vor allem Mitarbeiter, mussten bis in den späten Abend hinein auf dem Parkplatz ausharren, bevor sie ihre Sachen aus dem Markt holen durften. Auch eine einzelne Kundin harrte bis zum Ende des Einsatzes auf dem Parkplatz vor dem Verbrauchermarkt aus. Die Einkäufe der unverletzten Seniorin lagen noch auf dem Kassenband -darunter eine Glückwunschkarte für eine Freundin, die am Samstag Geburtstag hat. Diese wolle sie nicht zurücklassen, so die auf ihrem Rollator sitzende ältere Dame. Bei dem betroffenen Verbrauchermarkt handelt es sich um eine Art Einkaufszentrum: ein großer Supermarkt mit zahlreichen weiteren integrierten Geschäften im Gebäude. Am Samstag sollte der Supermarkt wieder normal öffnen.