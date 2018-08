Gasaustritt Bahnstrecke bei Aschaffenburg gesperrt

Die Bahnstrecke Würzburg-Frankfurt musste am Dienstagabend zwischen Aschaffenburg und Laufach für eine Stunde gesperrt werden, weil auf einem angrenzenden Betriebsgelände Gas ausgetreten war. Auch der Bahnhof wurde vorübergehend gesperrt.

Kurz nach 20.00 Uhr war bei der Aschaffenburger Feuerwehr der Alarm wegen einer undichten Wasserstoff-Gasflasche eingegangen. Die Gasflasche befand sich in einer Batterie von mehreren Gasflaschen auf einem Betriebsgelände der Firma Linde in der Auhofstraße. Mit Wasserwerfern kühlten die Einsatzkräfte die Batterie ab und verhinderten so, dass sich das Gas weiter ausbreitete.

Zugverkehr behindert

Anschließend dichteten sie die Flasche ab. Nach Angaben der Feuerwehr bestand für die Umgebung keine akute Gefahr. Dennoch wurde der Bahnverkehr vorsorglich bis etwa 21.00 Uhr in alle Richtungen unterbrochen und die Züge an den Bahnhöfen zurückgehalten. Auch der Verkehr in der Auhofstraße wurde umgeleitet. Erst gegen Mitternacht konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.