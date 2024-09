Frühstück herzhaft Was ist besser am Morgen - süß oder herzhaft?

Wenn man mit einem süßen Frühstück in den Tag startet, dann treibt das unseren Glucose-Wert derart in die Höhe, dass wir den ganzen Tag immer wieder versuchen, diesen Höhepunkt zu erreichen. Sagt die selbst ernannte "Glucose Goddess" und Biochemikerin Jessy Inchauspé. Sie sagt: "Das Frühstück muss herzhaft sein". Wir haben bei den Expertinnen der Verbraucherzentrale Bayern nachgefragt, was denn nun wirklich besser ist, ein herzhaftes oder ein süßes Frühstück?