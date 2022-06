Frosé So gelingt der frozen Rosé zu Hause

So einfach gelingt frozen Rosé

Video - Frosé: So einfach gelingt frozen Rosé

Frosé - das brauchen Sie

So gelingt der Frosé

Den Wein in gefrierfeste Behältnisse (Tupperdosen, Gefrierbeutel o.ä.) umfüllen und für sechs Stunden einfrieren. Das Wasser in einen Topf geben und gemeinsam mit dem Zucker unter Rühren erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Jetzt die gewaschenen Himbeeren hinzugeben und alles gut verrühren. Den Topf vom Herd nehmen und die Zucker-Himbeer-Mischung für 30 Minuten ziehen lassen.

Die Mischung dann durch einen Sieb geben, um Himbeersirup ohne Kerne zu erhalten. Den Sirup dann kalt stellen. Die Zitronen auspressen und den Saft gemeinsam mit dem Himbeersirup und dem gefrorenen Rosé in einen Mixer geben. Alles gut vermixen und wieder einfrieren. Den gefrorenen Mix wieder in den Mixer geben und mit den Eiswürfeln erneut gut mixen. Am besten sofort servieren und genießen, denn schon ist der Frosé fertig.