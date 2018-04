Tödlicher Unfall Frau stirbt beim Maibaumaufstellen in Treuchtlingen

Gegen 17.20 Uhr sollte in der Marktstraße der Maibaum aufgestellt werden. Beim Aufrichten des Baumes brach plötzlich die Spitze ab, so die Polizei. Die 29-jährige Frau wurde von der Baumspitze am Kopf und ein zehn Jahre alter Junge am Brustbein getroffen.

An Unfallort gestorben

Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation durch einen Notarzt noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.