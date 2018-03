Gezielter Angriff auf offener Straße Frau nach Schüssen in Rosenheim außer Lebensgefahr

Die nach Schüssen in Rosenheim verletzte 26-Jährige ist außer Lebensgefahr. Ihr Zustand könne sich aber noch verschlechtern, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Der Tatverdächtige, ein 59-Jahre alter Mann, wird am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Tat sei offensichtlich ein gezielter Angriff gewesen, so der Polizeisprecher. Weitere Details wollen die Ermittler am Samstagnachmittag bekannt geben. Der Mann hatte am Freitagabend im Stadtzentrum von Rosenheim mit einer scharfen Waffe auf die Frau geschossen.

Kannten sich Täter und Opfer?

Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Unklar war, ob sich der mutmaßliche Täter und die 26-Jährige kannten. Einen Medienbericht, wonach der 59-Jährige der Frau zweimal in den Bauch geschossen haben soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht.