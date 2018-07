Unglück in der Stenglinstraße Frau in Augsburg von Straßenbahn überrollt und tödlich verletzt

In Augsburg ist eine Frau von einer Straßenbahn überrollt worden. Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen, die Frau starb am Unfallort. Warum das Unglück passierte, konnte noch nicht geklärt werden.

Einen Unfall mit einer Straßenbahn hat eine 37 Jahre alte Frau in Augsburg nicht überlebt. Sie wurde überrollt und tödlich verletzt. Am Donnerstagnachmittag geriet die Frau laut Polizei um kurz vor 17 Uhr unter die Straßenbahn.

Feuerwehr musste Straßenbahn anheben

Rettungskräfte konnten ihr am Unfallort in der Stenglinstraße in der Nähe des Klinikums nicht mehr helfen. Weil die 37-Jährige unter der Straßenbahn eingeklemmt wurde, musste die Feuerwehr die Straßenbahn mit schwerem Gerät anheben, um ihre Leiche zu bergen.

Gutachter soll Ursache für Straßenbahn-Unglück klären

Wie es zu dem Unglück kam war nach Polizeiangaben unklar. Ein Gutachter war nach dem Unglück vor Ort und soll die Umstände aufklären. Der Fahrer der Straßenbahn und Fahrgäste wurden psychologisch betreut.