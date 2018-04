Viehweidgraben bei Dillingen Flüssigkeit tritt aus Biogasanlage: Fische und Schwäne sind tot

Derartige Sauerstoffwerte kommen vergleichsweise in stark verdünnten Silosickersäften, verdünnter Gülle oder in ungereinigtem häuslichen Abwasser vor. Wie das Donauwörther WWA weiter erklärte, ist das Wasser so derart verschmutzt, als würde es sich um Abwasser von etwa 560 Personen handeln. Außerdem wurde ein stark erhöhter Wert vom für Fische giftigen Nitrit-Stickstoff gefunden.

Fische und Schwäne sind gestorben

Kein Wunder, dass zahlreiche Fische und sogar Schwäne bereits verendet sind. Die polizeilichen Ermittlungen laufen derzeit noch, denn es sei nicht klar, ob der Besitzer der Biogasanlage auch verantwortlich für den Schaden sei, so die Polizei in Dillingen. Demnach sei ein Schachtdeckel an einem Silo offen gestanden – wer ihn offen gelassen hat, müsse noch ermittelt werden.