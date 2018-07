A 8 bei Leipheim Flüchtlinge heimlich auf Sattelzug mitgefahren

Die beiden 17- und 19-jährigen Iraker hatten sich vermutlich an einem griechischen Hafen auf das Fahrzeug geschmuggelt und die Plane am Dach des Aufliegers aufgeschnitten. Laut Polizei standen sie auf der Ladung im Frachtraum und ihre Oberkörper ragten aus dem Dach des Sattelanhängers. Der ungewöhnliche Anblick fiel einem Lastwagen-Fahrer auf und er verständigte die Polizei.

Flüchtlinge sollen "blinde Passagiere" gewesen sein

Bei der Kontrolle auf dem Autobahnrastplatz Leipheim gaben der 46-jährige Fahrer des Sattelzugs und seine Beifahrerin an, von den bisher "blinden Passagieren" nichts mitbekommen zu haben. Nach einer Vernehmung zur illegalen Einreise nach Deutschland, erkennungsdienstlicher Behandlung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Iraker an die Aufnahmeeinrichtung in Donauwörth verwiesen.

Lkw-Fahrer steht nicht unter Schlepper-Verdacht

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht gegen den Fahrer des Sattelzugs bzw. gegen seine Beifahrerin kein Verdacht der illegalen Schleusung, teilt die Autobahnpolizei Günzburg mit.