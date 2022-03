Flüchtlinge aufnehmen Wie kann ich in Bayern Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen?

Flüchtlinge aus Ukraine privat aufnehmen

Welche Unterkunft kommt für Flüchtlinge in Frage?

Grundsätzlich hilft jedes Bett. Natürlich wäre es von Vorteil, wenn den aufgenommenen Hilfesuchenden ein eigenes Zimmer mit Privatsphäre zur Verfügung stünde. Aber auch eine Schlafcouch oder Luftmatratze im Wohnzimmer helfen. Gehen Sie am besten von sich selbst aus: Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie in dieser Situation wären.

Unterkunft für Flüchtlinge anbieten - wie und wo?

Kann ich mir aussuchen, wen ich aufnehme?

Die Zuordnung der Schutzsuchenden findet nach den Angaben und dem Bedarf an Betten statt. In den FAQs von unterkunft-ukraine.de ist auch vermerkt, dass Sie zunächst einen Vorschlag bekommen, welche Person oder Personen Ihre Unterkunft gerne annehmen würden. Sie können diesen Vorschlag auch ablehnen.

Flüchtlinge aufnehmen - wie lange?

Je länger, desto besser gilt hier. Die Geflüchteten müssen sich erholen können. Rechnen sie mit mindestens zwei bis vier Wochen. Natürlich können Sie das auch direkt mit den Unterkunftsuchenden besprechen. Sollte es zu unvorhergesehenen Problemen kommen, kann man die Beherbergung auch frühzeitig abbrechen. In so einer Situation wird aber dazu geraten, sich eigenständig um eine neue Bleibe für die Geflüchteten zu kümmern. Sie können sich aber auch mit der jeweiligen Vermittler-Organisation kurzschließen.

Darf ich in meiner Mietwohnung Flüchtlinge aufnehmen?

Wer in einer Mietwohnung lebt, kann für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen Flüchtlinge aufnehmen, ohne dem Vermieter oder der Vermieterin Bescheid geben zu müssen. Dieser Zeitraum gelte als "erlaubnisfreier Besuch". Darüber hinaus sollte der Vermieter oder die Vermieterin vom Aufenhalt in Kenntnis gesetzt werden bzw. um Erlaubnis gefragt werden. Wer das nicht tut, muss im schlimmsten Fall mit der Kündigung rechnen. Der Deutsche Mieterbund hat eine komplette Übersicht rund um die Aufnahme von Flüchtlingen in Mietwohnungen zusammengestellt: Aufnahme von Geflüchteten in die eigene Mietwohnung.