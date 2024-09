Flohsamenschalen gesund Wie gesund sind Flohsamenschalen?

Flohsamenschalen sind die Samenhülsen der Wegericharten "Plantago indica" und "Plantago afra" - lateinisch psyllium Floh, daher auch der Name "Psyllium". Sie werden vorangig in Indien, Pakistan und Australien angebaut. Die Frucht reift zu einer zweifächrigen Deckelkapsel heran, mit je zwei kleinen rotbraunen, glänzenden Samen. Diese erinnern an Flöhe, weshalb die Pflanze den deutschen Namen "Flohkraut" oder "Flohsamen-Wegerich" bekam.