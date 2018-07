Entwarnung Fliegerbombe in Augsburg erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe in Augsburg konnte in der Nacht erfolgreich entschärft werden. Um kurz vor Mitternacht wurde Entwarnung gegeben - die Bewohner konnten in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Ein knappe Stunde brauchten die Sprengstoffspezialisten, um die am Samstag bei Bauarbeiten in Augsburg entdeckte Fliegerbombe zu entschärfen. Obwohl der Zünder der 225 Kilo schweren Bombe etwas deformiert war, ließ er sich problemlos entfernen. Laut Sprengmeister Michael Filips war die Nacht genau der richtige Zeitpunkt für die Entschärfung - die freiliegende Bombe hätte tagsüber in der Sommerhitze sonst zu einem verschärften Sicherheitsrisko geführt.

225 Kilo schwere Fliegerbombe

Mehr als 1.000 Einwohner waren laut Polizei in einem 300-Meter-Radius rund um die Fundstelle gemeldet - sie mussten für rund vier Stunden ihre Wohnungen verlassen. Mehr als 450 Einsatzkräfte waren vor Ort und evakuierten den Bereich. Da sich im Sperrgebiet auch ein Altenheim und Betreutes Wohnen befand, mussten zahlreiche ältere Personen mit Krankentransporten in Sicherheit gebracht werden. Dank der lauwarmen Sommernacht suchten nur wenige Menschen die bereitgestellten Sammelunterkünfte auf, sondern vertrieben sich die Zeit wartend im Freien. Gegen Mitternacht konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.