Fleetwood Mac Mit BAYERN 1 zum Konzert nach Berlin

Genau ein Konzert spielen Fleetwood Mac in diesem Jahr in Deutschland. Am 6. Juni rocken sie die Berliner Waldbühne. Wir bringen Sie zur ausverkauften Show in die deutsche Hauptstadt. So können Sie gewinnen!

Über vierzig Jahre Rockgeschichte haben Fleetwood Mac geschrieben. Fast jeder kennt mindestens einen Hit der Band. "Go Your Own Way", "Everywhere" oder "Little Lies" machten die Amerikaner zu einer erfolgreichsten Bands seit den 70ern.

In wenigen Tagen spielen Fleetwood Mac einen ihrer seltenen Auftritte in Deutschland. Und Sie können live dabei sein.

BAYERN 1 bringt Sie zur Show auf der Berliner Waldbühne am 6. Juni 2019. Der Gewinner erhält Tickets für die besten Plätze und wird die Stars ganz aus der Nähe erleben.

Damit Sie den Abend vollkommen genießen können, legen wir auch noch eine Übernachtung in einem schicken Designhotel am Potsdamer Platz drauf - mitten im Herzen von Berlin.

Die umweltfreundliche Anreise mit der Deutschen Bahn ist selbstverständlich inklusive.