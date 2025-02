Fish and Chips Kabeljau im Tempurateig mit knusprigen Chips

In England gibt es sie an jeder Straßenecke: Fish & Chips. Alexander Herrmann verrät uns ein Rezept, wie wir dieses einfache Nationalgericht zu Hause nachkochen können. Satt der Pommes serviert der Sternekoch selbstgemachte Chips dazu.

Zutaten Fish and Chips

Zubereitung Fish and Chips

Die Kartoffeln waschen, schälen und in 1 bis 2 mm dünne Scheiben hobeln (oder mit einer Aufschnittmaschine dünn schneiden). Anschließend in einer Schüssel mit kaltem Wasser die Stärke aus den Kartoffelscheiben herauswaschen und diese anschließend in einem Sieb abtropfen und mit Küchenkrepp trocken tupfen.