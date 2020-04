Findet das Oktoberfest 2020 statt? Corona: Wie steht es um die Münchner Wiesn?

Bis 31. August 2020 sind alle Großveranstaltungen gestrichen. Was bedeutet das für das Oktoberfest 2020? Kann die Münchner Wiesn trotz Corona stattfinden?

Am 16. April 2020 kam das bayerische Staatskabinett zusammen, um die weitere Vorgehensweise im Umgang mit der Corona-Pandemie zu besprechen. Am Vortag beschloss bereits der Bund, dass Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August 2020 nicht stattfinden werden.

Findet das Oktoberfest statt?

Was bedeutet das für das Oktoberfest? Auch dieser Frage stellte sich Markus Söder am 16. April. Er sei sehr skeptisch, ob die Münchner Wiesn 2020 stattfinden werde, wird sich aber in den nächsten zwei Wochen mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter beraten und dann erst eine Entscheidung fällen. Jedoch betonte er erneut, beide Politiker stünden einem Oktoberfest 2020 sehr skeptisch gegenüber.

Oktoberfest 2020 - Termin

Wiesn-Start wäre der 19. September 2020. Wie immer würde dann das Oktoberfest 2020 zwei Wochen lang auf der Theresienwiese stattfinden. Der letzte Tag der Münchner Wiesn wäre in diesem Jahr der 4. Oktober.

Sobald es neue Entwicklungen zur Wiesn 2020 gibt, informieren wir Sie an dieser Stelle.