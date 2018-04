Rohr Feuerwehr rettet Schweine aus brennendem Transporter

Bei Rohr (Lkr. Kelheim) haben Einsatzkräfte am Donnerstagabend rund 80 Schweine aus einem Transportanhänger gerettet, der Feuer gefangen hatte. Neun Tiere mussten laut Polizei getötet werden.

Bei Rohr mussten Schweine aus einem Transporter geholt werden, der Feuer gefangen hatte. Laut einem Polizeisprecher wurden die Tiere während der Löscharbeiten im Anhänger mit Frischluft versorgt und anschließend umgeladen. Neun Schweine mussten dem Sprecher zufolge von ihren Qualen erlöst werden.

Schweine in Panik

Eines der gerreteten Schweine.

Ursache für das Feuer war laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt. Unbestätigten Angaben zufolge hatte eine heiß gelaufene Bremse am Anhänger Feuer gefangen, was zu starker Rauchentwicklung geführt haben soll. Die Tiere seien dadurch in Panik geraten, heißt es.

Leichte Rauchgasvergiftungen

Der Fahrer des Transportes und ein zur Hilfe geeilter Anwohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der Fahrer hatte die Einsatzkräfte selbst alarmiert. Er hatte den Brand bemerkt.