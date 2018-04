Zwei Fußballfelder groß Wieder Waldbrand in München - Brandstiftung vermutet

Die unheimliche Serie von Waldbränden im Südosten von München geht weiter: Am späten Mittwochnachmittag stand ein 1,5 Hektar großes Waldgebiet bei Trudering in Flammen. Wieder geht die Polizei davon aus, dass das Feuer gelegt wurde.

Im Südosten von München musste die Feuerwehr gegen den siebten Wald- bzw. Wiesenbrand seit Palmsonntag kämpfen. Laut Münchner Berufsfeuerwehr brannte es in der Umgebung eines Kieswerks im Süden von Trudering nahe Friedrich-Panzer-Weg. Dort standen den Angaben zufolge 1,5 Hektar Fläche in Flammen, das entspricht einer Größe von zwei Fußballfeldern. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer rasch unter Kontrolle.

Brand im Naherholungsgebiet

Der Oedenstockacher Forst zwischen den Münchner Stadtteilen Trudering und Waldperlach ist ein beliebtes Naherholungsgebiet im Münchner Osten, das von fast allen Seiten von Wohnhäusern umgeben ist. Laut Feuerwehr bestand hier aber keine Gefahr, da der Brand in einem Kiesgrubengebiet innerhalb des Forstes ausgebrochen war.

Reitgras leicht entzündlich

Die Polizei vermutet auch diesmal Brandstiftung, da das Feuer in eine Serie von ähnlichen Bränden passt. Der unbekannte Täter habe wohl sogenanntes Reitgras anzündet. Das steht etwa einen Meter hoch, trocknet über den Winter aus und lässt sich deshalb leicht anzünden. Im April wird das ausgetrocknete Gras von grünem überwachsen, weshalb die Brandserie in den folgenden Wochen wieder enden dürfte.

Insgesamt 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Im vergangenen Jahr hatte es in März und April rund ein Dutzend ähnlicher Brände im Münchner Südosten gegeben. Die Polizei geht nun verstärkt auf Streife in der Region und sucht weiterhin nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Zuletzt war es am Ostermontag zu zwei Flächenbränden in Unterhaching und Taufkirchen gekommen. Die Polizei vermutet hinter der Serie einen Brandstifter und hat eine Belohnung von eintausend Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Aufklärung der Brandserie im Südosten von München führen. Von privater Seite sind weitere 4.000 Euro ausgelobt.