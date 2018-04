Bestialischer Gestank Feuer in Nürnberger Mülllager beschäftigt weiter die Einsatzkräfte

Das Feuer in einem Mülllager im Nürnberger Stadtteil Schweinau hat in der Nacht ganze Stadtviertel in eine übel stinkende Rauchwolke gehüllt - und noch immer kann die Feuerwehr nicht abrücken.

Von: Matthias Rüd