Leichte Rauchvergiftung Feuer in Kulmbacher Kindergarten: Erzieherinnen verhindern, dass Kinder verletzt werden

In einem Kindergarten in Kulmbach hat es am Dienstag gebrannt. Wie es aussieht, ist es den Kindergärtnerinnen zu verdanken, dass keine Kinder verletzt wurden.

Erzieherinnen eines Kindergartens in Kulmbach haben am Dienstagnachmittag bei einem Brand schnell reagiert und so verhindert, dass Kinder verletzt wurden. Als die Einsatzkräfte am Kindergarten ankamen, hatten die Erzieherinnen das Feuer schon gelöscht und alle Kinder in den Garten gebracht, so die Polizei. Das Feuer war im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen.

Geschirrtuch auf heißer Herdplatte

Vermutlich hat jemand vergessen, den Herd auszuschalten. Ein darauf liegendes Geschirrtuch hat das Feuer ausgelöst. Durch das schnelle Löschen konnten die Erzieherinnen verhindern, dass etwas beschädigt wurde. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Zwei Erzieherinnen wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung vom Rettungsdienst untersucht.