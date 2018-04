Fünf Fälle in sechs Wochen Schon wieder Feuer in Estenfeld - Kripo geht erneut von Brandstiftung aus

Am Dienstag ist erneut ein Gartenhaus in Estenfeld in Brand geraten. Die Kripo Würzburg geht auch in diesem Fall von Brandstiftung und einem Zusammenhang zu den vier vorangegangenen Fällen in dem Ort aus.