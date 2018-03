Großeinsatz wegen Zimmerbrand Feuer in Moosrainer Asylbewerberunterkunft gelöscht

Für einen Großeinsatz sorgte gestern Abend ein Zimmerband in einer Asylbewerberunterkunft in Moosrain bei Murnau am Staffelsee. Verletzt wurde dabei niemand, das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Von: Martin Breitkopf