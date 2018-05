Freizeitpark Feuer am Steinberger See wurde wahrscheinlich gelegt

Nach dem Feuer im Büro- und Gastronomiegebäude eines neuen Freizeitparks am Steinberger See (Lkr. Schwandorf) verdichten sich die Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Das teilte die Kripo mit.

Die Kriminalpolizei Amberg geht davon aus, dass das Feuer in dem Holzgebäude am Steinberger See in der Nacht auf Samstag gelegt wurde.

Die Kripo hat zu dem Fall eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet: Neben Brandermittlern und weiteren Experten der Amberger Kriminalpolizei haben auch Spezialisten des Landeskriminalamtes in Steinberg am See ermittelt. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet darum, Beobachtungen im Umfeld des Brandortes zu melden.

"InMotion-Park" mit der größten Erlebnisholzkugel der Welt

Die genaue Schadenshöhe lässt sich laut Polizei und Investor noch nicht feststellen. Ein Millionenschaden sei aber möglich, so die Polizei. Herzstück des im Bau befindlichen "InMotion-Parks" ist die laut Investoren größte Erlebnisholzkugel der Welt. Die Konstruktion soll 40 Meter hoch werden und auf ihren Aussichtsplattformen einen weiten Blick über das oberpfälzer Seenland rund um Steinberg und Wackersdorf bieten. Das Fundament ist inzwischen fertig. Parallel ist das Gebäude für Gastronomie und Verwaltung entstanden, in dem es gebrannt hat.

Eröffnungstermin steht dennoch

Die Eröffnung der neuen Touristenattraktion soll sich aber wegen des Brandes nicht verschieben, teilten die Investoren mit. Der Termin sei "in wenigen Wochen", so Geschäftsführer Kim Kappenberger. Das Gastronomiegebäude werde wiederhergestellt, für die Besucher werde man bis auf Weiteres eine Outdoor-Gastronomie bereitstellen. Kappenberger kündigte ein Dankesfest für die eingesetzten Feuerwehrleute an, voraussichtlich im August.