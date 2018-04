Schrebergarten-Mord Festnahme nach Leichenfund bei Gaimersheim

Die Polizei hat im Mordfall von Gaimersheim (Lkr. Eichstätt) am Abend in Ingolstadt einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Am Ostermontag war ein 36-Jähriger erstochen in einem Schrebergarten gefunden worden.

Von: Tobias Betz und David Herting