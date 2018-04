Polizei Schweinfurt: Autokratzer festgenommen - Zusammenhang mit Fällen in Würzburg?

Nach dem Hinweis einer Anwohnerin hat die Schweinfurter Polizei in der Nacht auf Donnerstag einen 24-Jährigen festgenommen. Er steht in dringendem Verdacht, an die 100 Autos beschädigt zu haben. Derzeit wird geprüft, ob es einen Zusammenhang mit der Autokratzer-Serie im Raum Würzburg gibt.