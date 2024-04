Fermentierter schwarzer Knoblauch Schwarzer Knoblauch ist noch gesünder

Legt man weißen Knoblauch für drei bis vier Monate bei 70 Grad in einen Raum mit 80 bis 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, dann entsteht durch Fermentierung schwarzer Knoblauch. Das bedeutet, dass der Zucker entzogen wird und sich die Aminosäuren in Melanoidine umwandeln. Diese Melanoidine geben dem Produkt die schwarze Farbe. Außerdem sinkt der Anteil der Schwefelverbindungen.

Schwarzer Knoblauch schmeckt weicher und milder

Die Knolle sieht runzelig aus und fühlt sich etwas gummiartig an, aber sie schmeckt, sagt Ernährungsberaterin Ines Heger von der AOK: "Schwarzer Knoblauch schmeckt ganz anders als Knobloch an sich. Er hat so ein süßliches Aroma, ein bisschen pflaumig, ein bisschen nach Lakritz überhaupt nicht mehr scharf. Und dieser typische Geschmack, der einen vielleicht abschreckt, der ist da gar nicht mehr da." Es gibt also keine Ausdünstungen mehr und keinen scharfen Nachgeschmack, keinen unangenehmen Mundgeruch.