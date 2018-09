Mit BAYERN 1 zu den Topspielen des FC Bayern München in die Allianz-Arena. Melden Sie sich einfach an und gewinnen Sie VIP-Tickets!

Wir bringen Sie als VIP in die Allianz-Arena: Wir von BAYERN 1 haben uns in der Saison 2018/2019 für jedes Heimspiel des FC Bayern Tickets für Sie, also die BAYERN 1 Hörer und Hörerinnen, gesichert. Top-Spiele in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der UEFA Champions League.

Top-Sicht aufs Spielfeld: Unsere Gewinner können in der Audi Event Box speisen und das Spiel verfolgen.

Doch nicht nur die Tickets gibt es zu gewinnen, sondern auch einen Rundum-Sorglos-Service rund um das Spiel: Sie parken Ihr Auto selbstverständlich im VIP-Parkbereich der Allianz-Arena und werden mit Getränken und Snacks versorgt. Und das sowohl vor und nach dem Spiel sowie natürlich auch in der Halbzeit. In der exklusiven AUDI Event Box haben Sie jederzeit ausgezeichnete Sicht aufs Spielfeld - auch, wenn Sie sich gerade kulinarisch verwöhnen lassen.

Diese Aktion ist eine Kooperation mit AUDI.