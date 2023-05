Faszien Was sind Faszien und wie gut sind Faszienrollen?

Was sind Faszien?

Genau genommen bestehen Faszien aus Bindegewebsfasern, Zellen und Flüssigkeit. Die festen Fasern sind die Kollagene. Wirbeltiere bestehen zu 30 Prozent aus diesem festem Kollagengerüst. Auch Knochen sind verkalkte Faszien. Das zweite Strukturprotein ist das Elastin. Das ist besonders beweglich, ähnlich wie ein Gummi – wenn man es auseinanderzieht, hat es die Kraft sich wieder zusammenzuziehen. "Einmal haben wir die Kraft der Stabilität und dann die Fähigkeit der elastischen Biegsamkeit", so unser Experte.

Neben dem Kollagen und dem Elastin gibt es noch Zellen, die Fibroblasten und die Matrix. Das ist die Flüssigkeit, die alles umschließt und die Struktur versorgt – diese besteht aus Wasser- und Zuckermolekülen. "Es ist dehnbar und trotzdem reißfest – die Qualität dieser Strukturen ist immens", so Dr. Böthig.

Wie wichtig ist Faszientraining?

Faszientraining und vor allem die Faszienrolle sind momentan en vogue. "Faszientraining gibt es aber schon seit langem, Gymnastik etc., war genauso schon Faszientraining", so Dr. Böthig. Und das ist auch gut, denn das Training ist wichtig, um die Funktion zu gewährleisten. Ganz wichtig dabei sind Dehnübungen. "Es wird heutzutage zu wenig und falsch trainiert, denn es wird nicht ausreichend gedehnt. Dadurch können Schmerzen entstehen und das sind oft Faszienschmerzen", so Dr. Böthig. Er erklärt weiter: "Man muss richtig trainieren, man muss kräftigen, weniger sitzen: Das Ziel sollte die Wartung und Pflege des Fasziennetzes des ganzen Körpers sein." Schon zwei Mal die Woche zehn Minuten intensives Dehnen reichen, um die Faszien gut zu unterstützen.