33-Jähriger in Untersuchungshaft Maroldsweisach: Nach Streit Auto des Onkels in Brand gesetzt

In Maroldsweisach ist in der Nacht auf Donnerstag ein Familienstreit eskaliert. Laut Polizei soll ein Mann im Streit mit seinem Onkel in dessen Wohnung zunächst Gegenstände vom Tisch geworfen und dann dessen Auto in Brand gesetzt haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, soll ein 33-jähriger Mann im Streit mit seinem Onkel in dessen Wohnung zunächst Gegenstände vom Tisch geworfen haben, dann an dessen Auto Scheiben mit Steinen eingeworfen und den Fahrersitz in Brand gesetzt haben. Verbal habe er den Onkel noch bedroht und sei dann geflüchtet.

Festnahme und Haftbefehl

Als Löschkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Maroldsweisach am Einsatzort eintrafen, waren die Flammen im Pkw bereits erloschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Eine Streifenbesatzung der Eberner Polizei nahm den 33-Jährigen noch in Tatortnähe vorläufig fest und brachte ihn zur Dienststelle. Inzwischen sitzt der 33-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.