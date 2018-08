Hundertausende Euro ergaunert Falsche Polizisten stehen in München vor Gericht

Zwei falsche Polizisten haben vor dem Münchner Landgericht zugegeben, etlichen Rentnern Hunderttausende Euro Bargeld abgenommen zu haben. Der sogenannte Callcenter-Betrug ist allein in München inzwischen auf über 3.000 Fälle pro Jahr angestiegen.

Die Masche der beiden 30 und 42 Jahre alten Angeklagten ähnelt vielen Fällen: Laut Staatsanwaltschaft hatten zunächst Komplizen, die sich als Polizisten ausgaben, bei Senioren in München, Dorfen oder Oberschleißheim angerufen. Mit immer ähnlichen Geschichten: Die Polizei habe bei einer Einbrecherbande Notizen mit den Namen der Senioren gefunden. Auch bei ihnen drohe also ein Einbruch, ihr Schmuck, ihr Bargeld sei in Gefahr, selbst bei der Bank sei es nicht sicher, dort gebe es einen Spitzel.

"Geben Sie bitte alles der Polizei"

Dann der entscheidende Satz: Am besten sei es, das Privatvermögen abzuheben und erst einmal alles der Polizei zu übergeben. Fünfmal soll der 30-jährige Angeklagte als falscher Polizist das Geld dann bei den Senioren abgeholt haben. Der 42-jährige Angeklagte habe ihn teilweise mit seinem Taxi hingefahren und die Beute dann in die Türkei gebracht oder dorthin überwiesen, so die Ermittler. Mindestens ein Hintermann soll dort leben.

Teil einer international agierenden Bande

Den beiden Angeklagten warf die Staatsanwältin gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Amtsanmaßung in mehreren Fällen vor. Sie sollen Teil einer international agierenden Gruppe gewesen sein. Die Opfer hätten häufig ihre ganzen Ersparnisse hergegeben.

Ein weiterer Versuch war laut Ermittler gescheitert, weil die Bank die Abhebung großer Beträge bemerkt und rechtzeitig die Polizei informiert hatte. Die Übergabe war daraufhin geplatzt.

Festnahme letzten September

Im September 2017 konnten die echten Beamten dann zuschlagen: Bei einer Geldübergabe mit einem Opfer konnte der 30-Jährige mutmaßliche Betrüger festgenommen werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Wieviel er vom Geld der Opfer behalten durfte, wisse er nicht genau. Sein Auftraggeber habe ihn telefonisch kontaktiert und beauftragt. Wie der 42-jährige Komplize gab er Geldsorgen als Motiv an. Das Urteil wird am Freitag erwartet.

Viel leichter als ein Bankraub

Beim sogenannten Callcenter-Betrug hatten falsche Polizisten oder andere falsche Amtsträger letztes Jahr allein in München über 4,3 Millionen Euro erbeutet. Dazu reichten bereits 40 vollendete Fälle. Die Zahl der gemeldeten Versuche ist in der Landeshauptstadt sage und schreibe von 291 Taten (2016) auf 3.239 Taten (2017) gestiegen.