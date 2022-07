Fahrzeugschein verloren - was tun Das kostet ein neuer Fahrzeugschein

Es ist nicht nur ärgerlich, wenn der Fahrzeugschein verloren geht, gestohlen wurde oder aus Versehen mitgewaschen wird. Egal, wie er Ihnen abhanden gekommen ist: Sie brauchen schleunigst eine neue Zulassungsbescheinigung Teil I - so heißt der Fahrzeugschein nämlich seit einigen Jahren.

Wenn der Fahrzeugschein gestohlen wurde

Fahrzeugschein verloren - da braucht es eine eidesstattliche Erklärung

Fahrzeugschein Neuantrag: Diese Unterlagen brauchen Sie

Folgende Unterlagen brauchen Sie für eine neue Zulassungsbescheinigung Teil I/Fahrzeugschein. Den neuen Fahrzeugschein beantragen Sie persönlich bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle, bei der das Auto zugelassen wurde. Sie können den neuen Fahrzeugschein gleich mitnehmen, wenn die notwendigen Unterlagen vollständig sind. Spart Zeit: Viele Behörden bieten die Möglichkeit an, online einen Termin zu reservieren.

Sie müssen bei der Kfz-Zulassungsstelle vor Ort eine Versicherung an Eides Statt abgeben, um zu belegen, dass Sie das Dokument tatsächlich verloren haben. Eine solche Erklärung können Sie vorher auch bei einem Notar ablegen. Dann müssen Sie den Nachweis darüber beim Neuantrag mitbringen.

Neuer Fahrzeugschein - Kosten

Nicht jede Behörde in Bayern verlangt die selben Gebühren. Für einen neuen Fahrzeugschein müssen Sie mit Kosten von rund 50 Euro rechnen. Ist der Fahrzeugschein unbrauchbar geworden, kostet das Ersatzdokument um die zwölf Euro. Haben Sie ihn verloren, müssen Sie mit zusätzlichen rund 30 Euro für die Eidesstattliche Erklärung rechnen, wenn Sie sie bei der Kfz-Zulassungsbehörde abgeben. Geben Sie die Eidesstattliche Erklärung vorher beim Notar ab, liegen die Kosten zwischen 19 und 27 Euro plus Umsatzsteuer, also auch im Bereich von 30 Euro.