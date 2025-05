Fahrrad fahren Rücken Mit diesen 5 Tipps endlich Fahrradfahren ohne Rückenschmerzen

1. Richtigen Fahrradsattel auswählen

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) erklärt, was den idealen Fahrradsattel ausmacht: "Für einen passenden Sattel ist nicht die Polsterung, sondern die Breite des Sattels entscheidend. Sie richtet sich nach dem Abstand der Sitzknochen und der Sitzposition." Der ADFC empfiehlt vor dem Sattelkauf, diesen einfachen Bestimmungstest zu machen: Sich auf ein weiches Stück Wellpappe setzen und den Abstand zwischen den Eindrücken der Sitzbeinknochen messen. Die Sitzbeinknochen sollten auf dem gepolsterten Teil des Fahrradsattels ruhen, so der ADFC. Sitzt man auf seinem Fahrrad sehr gerade, zum Beispiel auf einem City- oder Hollandrad, sollte der Fahrradsattel breiter sein. Sitzt man sportlich vorgebeugt, zum Beispiel auf einem Rennrad, geht auch ein schmalerer Sattel.

2. Fahrradsattel richtig einstellen – gerade oder geneigt

"In der Regel gilt: Der Sattel sollte waagerecht ausgerichtet sein", schreibt die Aktion gesunder Rücken. Denn: Auf einem waagerecht stehenden Sattel wird das Körpergewicht gleichmäßig verteilt und Druckstellen vermieden. Wer diese Position als unangenehm empfindet, kann versuchen, den Sattel minimal zu kippen. Aber: Ist der Sattel zu weit nach vorne geneigt, rutscht man nach vorne und unten, das Gewicht verlagert sich zu weit nach vorne – das spürt man dann auf längeren Strecken an tauben Händen und beanspruchten Handgelenken. Ist der Sattel zu extrem nach hinten gekippt, fällt das Becken nach hinten und der untere Rücken verspannt sich schmerzhaft.

3. Sitzhöhe auf dem Fahrrad – welche ist die richtige?

4. Richtige Sitzposition auf dem Fahrrad

5. Was ist die ideale Lenkerposition?

Ideal ist die Lenkerposition, wenn sie sich locker und bequem anfühlt. Dazu schreibt die Aktion gesunder Rücken: "Der Lenker sollte so eingestellt sein, dass du deine Hände locker abstützen kannst, ohne dass deine Handgelenke abgeknickt oder überstreckt sind. Deine Arme bleiben leicht gebeugt, die Handgelenke bilden eine gerade Linie mit den Ellenbogen – so sorgst du für eine natürliche, entlastende Haltung."

