Eine Flasche Schnaps intus Fahrer steuert Sattelschlepper gegen Betonwand und bleibt unverletzt

Ein betrunkener Fahrer ist am Sonntag mit seinem 40-Tonner auf der A9 in Oberfranken mit etwa 70 Stundenkilometern in eine Leitwand gekracht. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatte der 68-Jährige auf einem Rastplatz in Berg (Landkreis Hof) zuvor mindestens eine Flasche Schnaps getrunken.