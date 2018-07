Polizei Explosion in Wallersdorf: Frau bricht bei Ex-Mann ein und legt Feuer

Eine Frau soll in das Haus ihres Ex-Mannes in Wallersdorf eingebrochen sein, dort Feuer gelegt und eine Explosion verursacht haben. Die 43-Jährige erlitt dabei am Abend schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizei mitteilte.