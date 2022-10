Erde dreht sich schneller Dreht sich die Erde im Herbst tatsächlich schneller?

Um wie viel schneller dreht sich die Erde im Herbst?

Die Uni Bonn hat schon vor einigen Jahren in einer Studie eine Zeitspanne von 10 Nanosekunden ermittelt, um die sich die Erde im Herbst im Vergleich zum Sommer oder Frühling schneller dreht. Um die Relation zu verdeutlichen: Eine einzige Sekunde hat 1 Milliarde Nanosekunden.

Warum dreht sich die Erde im Herbst schneller?

Dazu müssen wir wissen, dass sich Körper schneller drehen, wenn sich die Masse (also das Gewicht) zur Drehachse hinbewegt. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Eiskunstläuferin oder ein Eiskunstläufer - wenn die eine Pirouette machen und dann die Arme an den Körper ziehen, drehen sie sich schneller. Und genau so ist das theoretisch auch, wenn die vielen vielen Tonnen Laub auf der Nordhalbkugel gerade von den Bäumen fallen und sich damit Richtung Erdachse bewegen. Aber natürlich ist diese Veränderung wirklich sehr klein - und etwa im Vergleich zu den Luftzirkulationen und Meeresbewegungen, die es ja auch auf der Erde gibt und die noch viel mehr Einfluss auf die Erdrotation haben, können wir den Effekt der fallenden Blätter eigentlich fast vernachlässigen.