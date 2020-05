Erdbeeren Corona Kann man sich über Erdbeeren und Obst anstecken?

Kann man sich über Erdbeeren und Obst anstecken? Nein. Zuerst die große Entwarnung: Bisher gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass das Coronavirus über Lebensmittel und Verpackungen übertragen werden kann.

Laut Verbraucherzentrale Bayern ist die Wahrscheinlichkeit sich über rohe Lebensmittel, Verpackungen und zubereitete Speisen anzustecken sehr gering. Denn bisher ist nicht bekannt, dass sich irgendjemand durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem neuartigen Coronavirus infizierte. Weitreichende Studien dazu gibt es nicht.

Nach wie vor ist der Hauptübertragungsweg von Corona die Tröpfchen-Infektion. Erreger werden von einer infizierten Person über Tröpfchen an die Luft abgegeben und von jemand anderen eingeatmet. Grundsätzlich sind auch Schmierinfektionen möglich, also eine Übertragung über Oberflächen.

Coronaviren können auf Backwaren, Obst oder Gemüse gelangen, wenn diese von einer infizierten Person direkt angeniest oder angehustet werden. Die Viren können sich in oder auf Lebensmitteln allerdings nicht vermehren. Sie benötigen dazu einen lebenden tierischen oder menschlichen Wirt, so das Bundesamt für Risikobewertung.

Es ist von vielen Faktoren abhängig wie lange das Virus auf einer Oberfläche überlebt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Material der Oberflächen und die vorhandene Virusmenge. Dass sich jemand an daran infiziert ist nur dann möglich, wenn er unmittelbar nach dem Anhusten oder Niesen die Oberfläche berührt und die Viren über die Hände oder die Lebensmittel selbst in die Schleimhäute des Mund- und Rachenraumes oder der Augen gelangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das genau so passiert ist sehr gering, da sind sich viele Experten, die Verbraucherzentrale Bayern und das Bundesamt für Risikobewertung einig.

"Um sich vor Virusübertragungen zu schützen, ist es grundsätzlich wichtig, die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten der Hände aus dem Gesicht zu beachten." Bundesamt für Risikobewertung

So sollten Sie Obst und Gemüse waschen

Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dann können Sie folgende Dinge beachten:

Waschen Sie gründlich Ihre Hände, wenn Sie vom Einkaufen nach Hause kommen. Waschen Sie Ihre Hände erneut vor der Essenszubereitung. Waschen Sie Obst, Gemüse, Kräuter und Salat vor der Zubereitung beziehungsweise vor dem Verzehr immer unter fließendem Wasser. Tun sie das gründlich und gerne etwas länger als gewohnt. Es ist allerdings unnötig Lebensmittel oder ihre Verpackungen mit Seife, Essig, Alkohol oder Desinfektionsmittel zu reinigen. Sie können Obst und Gemüse natürlich auch schälen. Auch das kann lauf Bundesamt für Risikobewertung eine mögliche Kontamination wirksam reduzieren.

Vor allem das Erhitzen und Kochen von Lebensmitteln verringert das Infektionsrisiko, da Coronaviren hitzeempfindlich sind. Daher sollten warme Speisen ausreichend gegart werden. Das sollten Sie vorsichtshalber auch bei Tiefkühlware befolgen, denn Coronaviren können im gefrorenen Zustand theoretisch bis zu zwei Jahre infektiös bleiben.

In Supermärkten und Geschäfften müssen Sie derzeit Maske tragen. Hier erfahren Sie, welche Maske wofür geeignet ist.