Keine giftigen Dämpfe mehr Entwarnung nach Brand in Lauingen

Wie ein Polizei-Sprecher mitteilte, konnten die Flammen und Glutnester mittlerweile komplett abgelöscht werden. Eine Beeinträchtigung für Anwohner besteht nicht mehr, entsprechende Warnmeldungen sind aufgehoben. Jetzt haben die Brandermittlungsexperten der Dillinger Kripo ihre Arbeit aufgenommen, um die Brandursache zu klären. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei mindestens 500.000 Euro.

Glutnester haben die Feuerwehr lange in Schach gehalten

Der Brand ist gestern Abend gegen 17.30 Uhr in einer Halle einer Recyclingfirma in der Wittislinger Straße ausgebrochen. Gegen 20 Uhr war er laut Polizei weitestgehend unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war aber die ganze Nacht und den Vormittag über mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, um alle Glutnester zu löschen. In der abgebrannten Halle war unter anderem Kunststoff gelagert. Bei dem Brand sind giftige Dämpfe freigesetzt worden. Nachts war auch der Bahnhof in der Nähe des Brands gesperrt. Mittlerweile halten dort die Züge wieder.